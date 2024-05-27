Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел в Амурском поселке.

В Омске из-за угрозы минирования эвакуировали торговый комплекс «Амурский», сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск».

– ТК «Амурский» эвакуировали, позвонили и сказали, что здание заминировали, – говорится в паблике.

На видео, снятом очевидцем событий, заметно, что на место происшествия уже прибыли экипажи полиции и Росгвардии.

Торговый комплекс «Амурский» находится на улице 4-я Челюскинцев.

·Происшествия

Инцидент произошел в Амурском поселке.

В Омске из-за угрозы минирования эвакуировали торговый комплекс «Амурский», сообщает телеграм-канал «Инцидент Омск».

– ТК «Амурский» эвакуировали, позвонили и сказали, что здание заминировали, – говорится в паблике.

На видео, снятом очевидцем событий, заметно, что на место происшествия уже прибыли экипажи полиции и Росгвардии.

Торговый комплекс «Амурский» находится на улице 4-я Челюскинцев.