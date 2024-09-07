Эксперт также объяснил, сколько будет продолжаться расследование громкого уголовного дела.

Омский юрист Юрий Кобзев прокомментировал ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту пропажи 15-летней школьницы из Москвы. Девочка потерялась днем 22 июля, спустя трое суток, 25 июля, ее тело обнаружили в Иртыше у лодочной станции в районе улицы 3-я Островская. Уголовное дело было возбуждено и расследуется по статье «Убийство».

У родителей девочки накопилось много вопросов к следствию, они направили обращения в Генпрокуратуру и Администрацию президента, однако пока даже не получили результаты экспертиз. Юрист говорит, что в этом нет ничего необычного.

– Уголовное дело расследуется 60 дней. Если цель расследования не достигнута - не установлены причины и обстоятельства смерти или не привлечен к ответственности виновный, если он предполагается, то дело приостанавливается. Важно, что розыскные и оперативные мероприятия продолжаются, – цитирует Юрия Кобзева издание «АиФ-Омск». – В любой момент дело может быть возобновлено. И неоднократно. Практика знает случаи 20-летнего расследования. То есть притормаживание дела носит формальный характер. Его расследование можно возобновить хоть через 15 лет.

Он также напомнил, что результаты подробности расследования дела, в том числе результаты экспертиз, не подлежат разглашению в интересах расследования. Что касается претензий родителей, что их пустили к месту обнаружения тела дочери, то и здесь следствие поступает верно, подчеркнул эксперт.

– Никто не может быть на месте преступления, нахождения тела – права не имеет. Там следы, там работают кинологи, дорожка следов, микрочастицы… Никто не должен там «топтаться». Если утрачены следы – утрачено все! Над всем возвышается его величество закон и интересы расследования. А психологические аспекты отступают на периферию, – добавил юрист.

Сколько времени еще продлится расследование громкого дела, и есть ли в нем подозреваемый, пока не разглашается в интересах следствия. РИА «Омск-информ» будет следить за развитием событий.