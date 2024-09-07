Молочная продукция под этим брендом теперь будет производиться в Тюкалинске, а омский завод сконцентрируется на сухом молоке.

Губернатор Виталий Хоценко побывал на молочном заводе «ВНИМИ-Сибирь», который располагается в Омске на улице Красный Путь. В начале августа стало известно, что активы этого предприятия купили собственники МСК «Тюкалинский», и производство молочной продукции под известным омичам брендом «переедет» на площадку в этом городе.

Изначально сообщалось, что завод в Омске будет закрыт с 1 сентября, однако региональный Минсельхоз провел переговоры с собственниками предприятия, и они приняли решение продолжить деятельность.

– Один из учредителей предприятия – Сергей Кулишкин сообщил, что завод продолжает работать, но сейчас сконцентрировал мощности на производстве сухого молока и сливочного масла-монолита для внутреннего и внешнего рынка. На производстве трудятся около 100 человек. Часть работников перешли на другие омские предприятия, в том числе в МСК «Тюкалинский», – прокомментировал ситуацию губернатор. – Что касается бренда «ВНИМИ-Сибирь», он продолжит жить, только продукция будет производиться на площадке МСК «Тюкалинский».

Через месяц областные власти намерены провести рабочую встречу, на которой будут обсуждаться развитие и модернизация омских производственных площадок. Как отметил губернатор, для региона важно, чтобы все промышленные предприятия, производящие качественную местную продукцию, развивались.