Точку общепита продали владельцу сетей «Суши-Маркет» и «Лаваш» Андрею Колмогорову под сдачу в аренду.

Выяснились новые подробности продажи одноэтажного здания бывшего кафе-«стекляшки» на улице Лермонтова, 12, рядом с остановкой «Площадь Ленина». Ранее «Омск-информ» сообщал, что за постройку стоимостью 16,6 млн рублей в июне нынешнего года развернулась настоящая борьба. На днях здание обнесли ограждением в виде огромного баннера с изображением лесных зарослей.

Информацию о новом владельце бывшего кафе подтвердил редакции подрядчик, занимающийся строительными работами на объекте, Григорий Невзгодов. По его словам, покупатель объекта планирует сдавать его в аренду. Планируется видоизменить крышу здания, чтобы впоследствии приспосабливать ее под летнюю веранду.

– Новый владелец выкупил помещение, чтобы сдавать его внаем. Мы сняли старую деревянную крышу. Вместо нее оборудуем монолитное перекрытие так, что можно сделать веранду на крыше. Заменим окна. А арендатору оставим уже внутреннюю отделку, – сообщил представитель строительной организации.

Вероятно, здание бывшего кафе предполагается сдавать внаем под общепит. Известен и покупатель объекта – это владелец сетей «Суши-Маркет» и «Лаваш» Андрей Колмогоров. По данным системы Rusprofile, предприниматель указан как руководитель в том числе компании «Альянс», занимающейся арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.