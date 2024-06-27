Предприниматели наперебой желают приобрести привлекательный объект.

Предприниматели наперебой желают приобрести привлекательный объект.

Накануне на сайте бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже одноэтажного кафе площадью 123,4 кв. м на улице Лермонтова, 12. Это небольшое, отдельно стоящее здание ларькового типа, где раньше располагалось кафе Simple Wok. Стоимость объекта владелец оценил в 16,6 млн рублей.

Среди достоинств называются, в частности, высокий пешеходный трафик, возможность парковки и проведенный незадолго до закрытия кафе капитальный ремонт.

– Установлены окна ПВХ, два санузла (отдельно для персонала и посетителей). Кафе полностью укомплектовано мебелью и оборудованием, можно открывать и работать хоть завтра, – уверяет продавец.

В ответ на звонок обозревателя «Омск-информа», обратившегося под видом покупателя, представитель владельца сразу предупредила, что за коммерческую недвижимость развернулась настоящая борьба. Владелица объекта выбирает между потенциальными покупателями, которые устроили своеобразный аукцион.

– Сейчас мы не показываем кафе. Потому что один покупатель предложил на 1 млн рублей больше. А за меньшую, чем указано в объявлении сумму, даже не торгуйтесь. За эту торговую точку развернулась борьба. Хозяйка кафе выбирает между покупателями, – заявила риелтор.

Объект за остановкой «Площадь Ленина» внезапно появился в 1990-е годы. В разное время здесь располагались различные точки общепита и пункты продажи цветов. Однако все эти объекты приходили к закрытию.