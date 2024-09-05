Омск-Информ
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·Общество

Причиной стали дожди и переувлажнение почвы, мешающие собрать урожай.
Вчера администрация Большереченского района сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации. Он действует с 4 сентября. Причиной стали дожди, которые мешают уборочной кампании.
– В Большереченском районе Омской области с 23 августа наблюдается опасное агрометеорологическое явление «Переувлажнение почвы». В течение 12 дней почва сильно увлажнена. Уборочные работы затруднены, – сообщается в соцсетях районной администрации.
Напомним, уборочную кампанию во всей Омской области уже сдвинули из-за дождей. Ранее о режиме ЧС заявлял и губернатор Виталий Хоценко.
·Общество

Причиной стали дожди и переувлажнение почвы, мешающие собрать урожай.
Вчера администрация Большереченского района сообщила о введении режима чрезвычайной ситуации. Он действует с 4 сентября. Причиной стали дожди, которые мешают уборочной кампании.
– В Большереченском районе Омской области с 23 августа наблюдается опасное агрометеорологическое явление «Переувлажнение почвы». В течение 12 дней почва сильно увлажнена. Уборочные работы затруднены, – сообщается в соцсетях районной администрации.
Напомним, уборочную кампанию во всей Омской области уже сдвинули из-за дождей. Ранее о режиме ЧС заявлял и губернатор Виталий Хоценко.