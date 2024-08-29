Омск-Информ
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·Общество

Губернатор принял важное решение, связанное с проведением уборочной кампании.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе решили сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Причина этого – обильные осадки.

– Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС, – написал глава региона в своем Телеграм-канале. – Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты.

В этом году в Омской области от чрезвычайных ситуаций природного характера застраховали 946 тыс гектаров посевных площадей. По словам Виталия Хоценко, сейчас омские сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной.

·Общество

Губернатор принял важное решение, связанное с проведением уборочной кампании.

Сегодня, 29 августа, губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что в регионе решили сдвинуть уборочную кампанию на более поздние сроки. Причина этого – обильные осадки.

– Приняли решение в связи с этой ситуацией ввести ЧС, – написал глава региона в своем Телеграм-канале. – Это позволит аграриям, оформлявшим на посевы страховки от чрезвычайной ситуации, заявиться на получение страховой выплаты.

В этом году в Омской области от чрезвычайных ситуаций природного характера застраховали 946 тыс гектаров посевных площадей. По словам Виталия Хоценко, сейчас омские сельхозпроизводители делают все возможное для проведения уборочной.