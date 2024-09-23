Лучше всего в регионе с уборкой картофеля, а хуже всего – с зерновыми и зернобобовыми.

В Омской области продолжается уборочная кампания. Глава омского Минсельхоза Николай Дрофа сообщил, что, по данным на 23 сентября, в регионе обмолотили 1 млн 38 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 51,1 % от общего плана. Аграрии намолотили 1 млн 952 тыс. тонн зерна.

Кроме того, пшеницу обмолотили на площади 613,6 тыс гектаров, ячменя – 207,5 тыс гектаров, овса – 40,5 тыс гектаров. Также аграрии обмолотили 125,6 тыс гектаров гороха и 46,6 тыс гектаров чечевицы.

Что касается масличных культур, то их обмолотили на площади 69,8 тыс. гектаров. Получилось намолотить 99,3 тыс. тонн маслосемян. В Муромцевском, Большеуковском и Знаменском районах лен-долгунец убрали на площади чуть более 2 тыс. гектаров.

Помимо этого, картофель убрали с площади 16,7 тыс. гектаров. Это количество составляет 87,2 % от плана. Валовый сбор составляет 396,6 тыс тонн. Рабочие убрали 79,7 % овощей от плана (2,7 тыс. гектаров), валовый сбор составил 88,2 тыс. тонн.

Напомним, что ранее к уборке урожая привлекли студентов колледжей и техникумов, которые обучаются на сельскохозяйственных специальностях.