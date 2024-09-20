Пока в регионе стоит сухая и теплая погода, аграрии задействуют максимум ресурсов для скорейшего сбора урожая.

Около 400 студентов колледжей и техникумов, получающих специальности в сфере сельского хозяйства, помогают омским аграриям убирать урожай. Сейчас в регионе установилась сухая и теплая погода, и аграрии бросили максимум ресурсов, чтобы успеть убрать урожай. Из-за продолжительных дождей летом уборочная в этом году стартовала на несколько недель позже.

– В уборке активно участвуют студенты омских колледжей и техникумов. Сейчас в уборочной кампании задействованы около 400 парней, которые учатся на трактористов-машинистов, мастеров сельхозпроизводства и слесарей по ремонту сельхозмашин и оборудования, – сообщили министр образования региона Иван Кротт. – Это очень важный этап обучения ребят, когда они на практике учатся эффективно работать с техникой и оперативно устранять неполадки, изучают технологии возделывания сельскохозяйственных культур.

Ранее студенты вузов и средних учебных заведений, а также школьники активно участвовали в уборке урожая, помогая сельчанам. Сейчас эта практика осталась лишь фрагментарно.