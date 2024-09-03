Омск-Информ
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·Общество

Аграрии столкнулись с задержкой при уборке урожая.

Сегодня, 3 сентября, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа сообщил в своем телеграм-канале, что проведение уборочной кампании в регионе усложнилось из-за обильных осадков.

– За август в 27 районах области осадков выпало больше месячной нормы, – объяснил министр. – Дожди продолжают идти, и за несколько дней сентября в Черлакском и Нововаршавском районах уже выпало больше месячной нормы осадков, а в Омском и Павлоградском районах – больше половины месячной нормы.

Эта ситуация создает трудности для сельхозпроизводителей, потому что они столкнулись с задержками в уборке урожая и риском потери качества. При этом аграрии принимают меры для минимизации потерь и используют доступные ресурсы, чтобы уборочная завершилась в срок.

·Общество

Аграрии столкнулись с задержкой при уборке урожая.

Сегодня, 3 сентября, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николай Дрофа сообщил в своем телеграм-канале, что проведение уборочной кампании в регионе усложнилось из-за обильных осадков.

– За август в 27 районах области осадков выпало больше месячной нормы, – объяснил министр. – Дожди продолжают идти, и за несколько дней сентября в Черлакском и Нововаршавском районах уже выпало больше месячной нормы осадков, а в Омском и Павлоградском районах – больше половины месячной нормы.

Эта ситуация создает трудности для сельхозпроизводителей, потому что они столкнулись с задержками в уборке урожая и риском потери качества. При этом аграрии принимают меры для минимизации потерь и используют доступные ресурсы, чтобы уборочная завершилась в срок.