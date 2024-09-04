В Минэнерго Омской области обещают проложить и постоянный газопровод.

Вчера, 3 сентября, в соцсетях появился пост о собрании жителей частного сектора на 19-й Линии. Поводом стало отсутствие газа после крупного пожара 20 июля, в котором сгорели пять домов. Голубое топливо с тех пор отсутствует.

После собрания последовала реакция главы Минэнерго Владимира Шнипко. Чиновник пообещал проложить временный газопровод.

– С 31 августа специалисты «Омскгоргаза», проектных институтов и Ростехнадзора проводили дополнительные обследования участков и подвижности грунтов в районе поврежденного газопровода. В результате разработано новое техническое решение по прокладке надземного газопровода, – уточнил глава ведомства.

Временный газопровод проложат и подключат до конца октября. Кроме того, запланирован и новый постоянный газопровод. По словам главы регионального Минэнерго, проект будет технически сложным, так как необходимо исключить возможное воздействие на газопровод движения грунтов в месте аварии и спуск газопровода в направлении поймы Оми. Проектно-сметная документация по нему будет готова к 1 декабря нынешнего года.