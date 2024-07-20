Омск-Информ
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·Происшествия

К серьезному ЧП могли привести работы на газопроводе. Автомобиль газовой службы уничтожен огнем.

В Центральном округе Омска тушат серьезный пожар, огнем охвачены 7 частных домов. Мощное возгорание произошло в районе улицы 19-я Линия неподалеку от реки Омь.

По предварительным данным, пожару предшествовали работы на газопроводе. Над частным сектором взмывал огромный столб огня. Сообщается об уничтожении автомобиля газовой службы.

На месте возгорания работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара составляет 1000 кв. метров.

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·Происшествия

К серьезному ЧП могли привести работы на газопроводе. Автомобиль газовой службы уничтожен огнем.

В Центральном округе Омска тушат серьезный пожар, огнем охвачены 7 частных домов. Мощное возгорание произошло в районе улицы 19-я Линия неподалеку от реки Омь.

По предварительным данным, пожару предшествовали работы на газопроводе. Над частным сектором взмывал огромный столб огня. Сообщается об уничтожении автомобиля газовой службы.

На месте возгорания работают 12 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Общая площадь пожара составляет 1000 кв. метров.

4032