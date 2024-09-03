Скульптуры чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 Алены Филюшкиной нет среди монументов, которые готовятся установить на берегу Оми.

Появились любопытные детали открытия второй очереди Аллеи олимпийских чемпионов на набережной Оми. На мероприятии, которое пройдет 7 сентября, планируется открыть шесть новых бюстов. На торжество ждут чемпионку Европы по художественной гимнастике Галиму Шугурову.

Сейчас идет активная подготовка к этому событию: на площадку рядом с Юбилейным мостом привезли и поставили шесть бюстов, пять мужских и один женский. Пока они завернуты в полиэтилен. Рядом с изваяниями уже подготовлены постаменты-колонны под них.

При этом самой главной интригой остается возвращение бюста легкоатлетки, чемпионки Сурдлимпийских игр – 2017 Алены Филюшкиной, который временно демонтировали из-за провала земли под скульптурой. Ранее сообщалось, что монумент восстановят на прежнем месте, когда на аллее будут открывать новые бюсты. Однако там, где стояла Филюшкина (верхняя часть аллеи, рядом с Комсомольским мостом), аккуратно уложен газон, и никаких работ по установке не ведется. По крайней мере на момент визита корреспондента «Омск-информа».

В городской администрации заявили, что монумент чемпионки вернется на прежнюю локацию. «Омск-информ» будет следить за развитием событий.