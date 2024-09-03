Инсайдеры «Омск-информа» утверждают, что спорный участок может получить тюменская компания «Ньютон».

Вскрылись новые подробности с землями в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ, проданными компании «Кедр» без торгов в 2022 году. Компании передали эти участки как собственнику расположенных на нем теннисных кортов и административно-хозяйственного блока за 4,5 млн рублей. В июне прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету обратно, заседание назначено на 10 сентября. Второй участок, по которому заявлен иск прокуратуры и где «Кедр» собирался строить уже второй свой торгово-развлекательный комплекс, компания вернула мэрии добровольно.

Как уверяет инсайдер «Омск-информа», земля в парке срочно понадобилась иногороднему застройщику.

– На участок в омском парке, из-за которого судится «Кедр», уже есть интересант. Это тюменская компания «Ньютон». Ей, по некоторым данным, и отойдет этот участок после возвращения муниципалитету, – утверждает собеседник редакции, знакомый с ситуацией.

Застройщик «Ньютон» зашел в Омск в 2022 году и возводит два дома. В частности, это пустырь на пересечении улиц Масленникова и Маршала Жукова, где к 2026 году построят пятнадцатиэтажку «ЖК Пушкина, 77». Вторая многоэтажка появится на пересечении улиц Красный Путь и 4-я Северная, вплотную к скверу Дружбы народов.

Напомним, что директор ООО «Кедр» Игорь Толчев, его предшественник на этом посту депутат горсовета Дмитрий Сахань и предприниматель, депутат Заксобрания Дмитрий Павлов, аффилированный с этой компанией, едва не попали в тюрьму по уголовному делу из-за намерений по строительству ТЦ на землях парка. Они провели в столичном ИВС 4 суток, однако после отмены генпрокуратурой постановления Следкома о возбуждении уголовного дела со всех троих сняли обвинения и отпустили.