Два предыдущих дела признали незаконными.

Следственный комитет РФ в третий раз возбудил уголовное дело в отношении двух депутатов и предпринимателя, сообщает «Коммерсант». Их обвиняют в мошенничестве с землями в центре Омска (часть 4 статьи 159, часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере и покушение на него).

Речь идет о депутате Законодательного собрания Омской области Дмитрии Павлове, заместителе председателя Омского горсовета Дмитрии Сахане и директоре компании «Кедр» Игоре Толчеве. Следствие считает, что они незаконно заключили договор аренды на три участка.

Ранее руководство Генпрокуратуры дважды признавало незаконными аналогичные уголовные дела, поэтому отменяло соответствующие постановления. В этот раз сторона защиты снова приняла соответствующие меры.

Отметим, что основанием для расследования и возбуждения уголовных дел стали жалобы омичей на застройку парка имени 30-летия ВЛКСМ. Следствие считает, что фигуранты дела заключили договоры аренды на три участка для строительства торгово-развлекательных объектов.

Но фактически на одном участке возвели ТЦ, на втором выдали асфальтированную площадку и недостроенное здание за спорткомплекс и получили землю в собственность по заниженной цене без торгов. Следователи уверены, что фигуранты хотели построить еще один торговый центр, вырубив деревья.

Однако сторона защиты опровергла информацию о покупке по низкой стоимости. Также адвокаты предоставили документы, которые подтверждают право на постройку объектов.