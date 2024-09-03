Глава ГК «Стройбетон» Олег Золотов намеревается возвести несколько многоэтажек в районе улицы Заозерной и возле «G-Drive Арены» на Левобережье.

Руководитель ГК «Стройбетон» Олег Золотов раскрыл детали своих новых строительных проектов. Помимо ЖК «Зеленый сад» в Амурском поселке с 19 многоэтажками, детсадом и школой, бизнесмен намерен осваивать и другие локации.

По словам бизнесмена, предполагается застроить микрорайон возле садов «Наука» в границах улиц Заозерной – Королева – Тюленина.

– Мы планируем строить и дальше. У нас не освоены участки возле садов «Наука». Достраиваем две десятиэтажки, планируем продолжать стройку, – сказал Золотов «Омск-информу».

Помимо этого, застройщик подумывает над продолжением строительства элитного жилья. Первый такой объект «Стройбетона», 19-этажный дом «Золотой парус» на улице Герцена, 34/1, уже практически достроен.

– За «Герцен Плазой» достраиваем дом, посмотрим дальше. Все-таки элитное жилье не совсем наш профиль, – говорит Золотов.

В прошлом году группа компаний взяла под застройку два земельных участка.

– Возле «G-Drive Арены» мы возводим два 17-этажных дома, один дом уже на уровне третьего этажа, – отметил строитель.

«Стройбетон» также намерен построить здесь школу вместе с екатеринбургской «Брусникой». Группа компаний Олега Золотова собирается либо вложиться материально, либо помочь со строительными материалами.