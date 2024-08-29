Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Можно услышать его хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

На пятницу, 6 сентября, в 19:00 у ДК Малунцева в Омске запланирован концерт памяти Юрия Шатунова.

Перед Дворцом культуры запланированы вокальные, танцевальные и спортивные номера. Также в программе мероприятия викторина и розыгрыш призов. Организатором события выступает фан-клуб артиста «Ангел белых роз».

Отметим, что концерт проходит во второй раз. Ранее «Омск-информ» сообщал о нем в июне 2024 года. Тогда площадь перед ДК Малунцева украсили портретами Шатунова. Гости во время уличного концерта могли услышать полюбившиеся многим бессмертные хиты: «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь». Хедлайнером прошлого концерта был Алексей Гализдра, который исполнил новую композицию. Эту песню Гализдра планировал предложить Юрию Шатунову, но не успел. Ведь у популярного певца остановилось сердце два года назад.

Юлия Пишуйко
·Культура/Афиша

Можно услышать его хиты «Белые розы», «Седая ночь» и «Розовый вечер».

На пятницу, 6 сентября, в 19:00 у ДК Малунцева в Омске запланирован концерт памяти Юрия Шатунова.

Перед Дворцом культуры запланированы вокальные, танцевальные и спортивные номера. Также в программе мероприятия викторина и розыгрыш призов. Организатором события выступает фан-клуб артиста «Ангел белых роз».

Отметим, что концерт проходит во второй раз. Ранее «Омск-информ» сообщал о нем в июне 2024 года. Тогда площадь перед ДК Малунцева украсили портретами Шатунова. Гости во время уличного концерта могли услышать полюбившиеся многим бессмертные хиты: «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь». Хедлайнером прошлого концерта был Алексей Гализдра, который исполнил новую композицию. Эту песню Гализдра планировал предложить Юрию Шатунову, но не успел. Ведь у популярного певца остановилось сердце два года назад.

Юлия Пишуйко