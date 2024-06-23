Специальным гостем стал омский музыкант Алексей Гализдра.

Специальным гостем стал омский музыкант Алексей Гализдра.

Сегодня в 15 часов десятки омичей, несмотря на 33-градусную жару, собрались у ДК имени Малунцева, чтобы почтить память Юрия Шатунова, ушедшего из жизни два года назад. Организатором мероприятия выступил фан-клуб артиста «Ангел белых роз».

На уличном концерте вокальные и танцевальные коллективы воскресили хиты «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь». Площадь у Дворца культуры украсили портреты артиста. Стоя под зонтиками от солнца, омичи подпевали и даже танцевали.

Специальным гостем вечера стал Алексей Гализдра. Музыкант исполнил песню, предназначавшуюся специально для Юрия Шатунова. Но Гализдра так и не успел ее предложить.