Соперниками на поле станут команды домов детства. Сам легендарный певец воспитывался в детском доме.

19 апреля в манеже спорткомплекса «Красная звезда» состоится товарищеский футбольный матч, посвященный памяти известного советского и российского музыканта, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.

Организаторы спортивного мероприятия сообщают, что на поле выйдут детские спортивные команды «Белые розы» и «Ромашки» – названные по песням музыканта. Ребята представляют коллективы домов детства «Радуга» и «На Кордной». Сам Юрий Шатунов, как известно, воспитывался в детском доме.

В 12:00 состоится музыкальное открытие, после – матч. Он продлится 2 тайма по 25 минут. В перерыве проведут викторину с призами.

Добавим, что организаторами матча выступают омские поклонники творчества певца, которые проводят мероприятия в память о своем кумире. Их поддержало министерство спорта Омской области.