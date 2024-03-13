Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

На лед выйдут две детские команды под названиями «Седая ночь» и «Белые розы».
В субботу 23 марта в ледовом дворце имени Евгения Шастина в Омске состоится товарищеский матч, посвященный памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Как сообщили в региональном министерстве спорта, участниками станут детские команды школы Шастина. Их символически назовут «Белые розы» и «Седая ночь».
– С 11:00 для гостей будет организована викторина, участников которой ждут призы. Открытие мероприятия – в 11:45, – сообщили в Минспорта.
Адрес матча: проспект Мира, 15. Вход свободный.
·Культура/Афиша

На лед выйдут две детские команды под названиями «Седая ночь» и «Белые розы».
В субботу 23 марта в ледовом дворце имени Евгения Шастина в Омске состоится товарищеский матч, посвященный памяти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Как сообщили в региональном министерстве спорта, участниками станут детские команды школы Шастина. Их символически назовут «Белые розы» и «Седая ночь».
– С 11:00 для гостей будет организована викторина, участников которой ждут призы. Открытие мероприятия – в 11:45, – сообщили в Минспорта.
Адрес матча: проспект Мира, 15. Вход свободный.