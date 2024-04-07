Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

На льду сошлись детские команды «Белые розы» и «Седая ночь». Игра завершилась ничьей.

В Омске в субботу, 6 апреля, в ледовом дворце имени Евгения Шастина провели хоккейный матч памяти Юрия Шатунова. Организаторами мероприятия выступили активисты омского фан-клуба певца. Свой выбор памятного мероприятия они мотивировали тем, что артист, скончавшийся в июне 2022 года, очень уважал хоккей.

В товарищеской встрече сыграли детские команды, выбравшие названия в честь самых известных песен Шатунова:  «Белые розы» и «Седая ночь». По данным Минспорта Омской области, игра завершилась ничьей – 3:3.

·Спорт

На льду сошлись детские команды «Белые розы» и «Седая ночь». Игра завершилась ничьей.

В Омске в субботу, 6 апреля, в ледовом дворце имени Евгения Шастина провели хоккейный матч памяти Юрия Шатунова. Организаторами мероприятия выступили активисты омского фан-клуба певца. Свой выбор памятного мероприятия они мотивировали тем, что артист, скончавшийся в июне 2022 года, очень уважал хоккей.

В товарищеской встрече сыграли детские команды, выбравшие названия в честь самых известных песен Шатунова:  «Белые розы» и «Седая ночь». По данным Минспорта Омской области, игра завершилась ничьей – 3:3.