Министр образования Омской области Иван Кротт заявил, что процесс достройки учреждения близок к завершению.

Сегодня, 28 августа, на пресс-конференции по итогам подготовки к новому учебному году стало известно о судьбе многострадальной школы в Исилькуле. Учреждение строят с 2018 года. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию – а это без малого 6 лет – постоянно переносились. Потому что найденный только в 2020 году подрядчик, компания «Лидер», несколько раз срывал сроки возведения объекта. В апреле 2024 года подряд выиграла компания «АРТ РемСтрой». В мае 2024 года «Омск-информ» сообщал о 41%-й готовности здания. Тогда планировалось закончить работы до конца года.

Министр образования Омской области Иван Кротт ответил на вопрос «Омск-информа», когда, наконец, достроят эту школу.

– Я не хочу бежать впереди паровоза. Перед подрядчиками стоит задача завершить все работы в ноябре. Планируется приемка здания. Оборудование уже все куплено. С администрацией Исилькульского муниципального района предполагаем прорабатывать лучший вариант для запуска образовательного процесса, – заявил Кротт корреспонденту редакции.

Министр образования также заметил, что стоит поразмыслить о комфортном переезде детей в новое здание. Можно сделать это в середине учебного года в 3-4 четверти либо уже, например, 1 сентября следующего года. Этот вопрос не решен, потому что строительство не завершено. Пока ученики недостроенной школы ходят на занятия в соседнюю школу. Там в одну смену учится одна школа, во вторую смену – другая.

«Омск-информ» продолжит следит за развитием событий.