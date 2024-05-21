Омск-Информ
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·Образование

В настоящее время рабочие завершают бетонирование перекрытий 4-го этажа и занимаются устройством лестничных пролетов и монтажом внешних инженерных сетей.
В региональном Минстрое рассказали о строительстве школы в Исилькуле. На сегодняшний день учреждение готово на 41 %.
Подрядчиком объекта выступает компания «АРТ РемСтрой». В настоящее время рабочие завершают бетонирование перекрытий 4-го этажа и занимаются устройством лестничных пролетов и монтажом внешних инженерных сетей.
Напомним, строить школу начали в 2018 году. Однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию постоянно переносились из-за недобросовестных подрядчиков. Контракт с новым подрядчиком «АРТ РемСтрой» был заключен в начале апреля. Сдать школу обещают к концу года.
·Образование

В настоящее время рабочие завершают бетонирование перекрытий 4-го этажа и занимаются устройством лестничных пролетов и монтажом внешних инженерных сетей.
В региональном Минстрое рассказали о строительстве школы в Исилькуле. На сегодняшний день учреждение готово на 41 %.
Подрядчиком объекта выступает компания «АРТ РемСтрой». В настоящее время рабочие завершают бетонирование перекрытий 4-го этажа и занимаются устройством лестничных пролетов и монтажом внешних инженерных сетей.
Напомним, строить школу начали в 2018 году. Однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию постоянно переносились из-за недобросовестных подрядчиков. Контракт с новым подрядчиком «АРТ РемСтрой» был заключен в начале апреля. Сдать школу обещают к концу года.