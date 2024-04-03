Проблемную школу в Исилькуле начнут снова строить на этой неделе. С подрядчиком уже заключили контракт.

Проблемную школу в Исилькуле начнут снова строить на этой неделе. С подрядчиком уже заключили контракт.

В Исилькуле на этой неделе возобновят строительство проблемной школы. Об этом рассказал министр строительства Омской области Александр Рашко. Возведением здания займется новый подрядчик – ООО «Арт Ремстрой». С ним уже заключили контракт. Как заверил Рашко, компании предстоит сдать объект к концу этого года.

– Жители Исилькуля очень ждут новую школу и, конечно, хотят, как можно скорее увидеть активную работу на объекте. Мы тоже. Выбор ответственного подрядчика – всегда сложный и небыстрый процесс, к которому нельзя подходить формально. Важно, что мы возобновляем строительство современной школы с новыми силами, – отметил Рашко.

Напомним, что строить школу начали еще в 2018 году. Постоянно ее сроки сдвигали из-за недобросовестных подрядчиков.