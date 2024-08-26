Предпринимателю, который возьмет внаем эти площади, предоставляют полную свободу. Арендатор может сам выступать в качестве рантье.

Появились детали сдачи в аренду здания бывшего ДК «Шинник». Ранее сообщалось, что трехэтажное здание площадью 5 тыс. кв. м на улице Будеркина в Октябрьском округе Омска сдают внаем за 1,4 млн рублей в месяц. Представитель продавца пояснил «Омск-информу», что покупателю предоставят полную свободу. При желании можно самому заделаться рантье.

– Ограничений для коммерческой деятельности нет. Площадь позволяет использовать территорию по собственному усмотрению, в том числе и для бизнеса, – пояснил представитель собственника, представившийся Антоном.

Он добавил, что анонсируемый в объявлении цокольный этаж представляет собой сквозной проход-развилку, позволяющий попасть в различные помещения.

Среди преимуществ объекта представитель продавца назвал близость к центру города, собственную вместительную парковку, видеонаблюдение по периметру здания и круглосуточный доступ.

Отметим, что в январе 2023 года сообщалось, что компания «Омскшина» продала заводской дворец культуры. Новый собственник здания планировал сделать в нем ремонт и использовать под медицинский центр «Доброе дело». Исходя из того, что медорганизация по-прежнему работает на улице Звездова, планы изменились.