Ранее в здании планировалось открыть медицинский центр. Судя по всему, планы собственника изменились.

На сайте объявлений «Циан» появилось предложение о сдаче в аренду бывшего ДК «Шинник» на улице Будеркина в Октябрьском округе Омска. Трехэтажное здание площадью 5 тыс. кв. м можно арендовать за 1,4 млн рублей в месяц.

Среди преимуществ объекта риелторы называют близость к центру города, собственную вместительную парковку, видеонаблюдение по периметру здания и круглосуточный доступ. Судя по фотографиям, в здании ведется ремонт.

В январе 2023 года сообщалось, что компания «Омскшина» продала заводской дворец культуры. Новый собственник здания планировал сделать в нем ремонт и использовать под медицинский центр «Доброе дело». Исходя из того, что медорганизация по-прежнему работает на улице Звездова, планы изменились.