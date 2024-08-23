Продавец утверждает, что здание в хорошем состоянии. Однако внутренний интерьер оставляет желать лучшего.

На сайте объявлений появилось сообщение о продаже заводского здания на проспекте Маркса, 41/100. В советское время здесь располагался цех бывшего завода «Сатурн». За помещения общей площадью 4 тыс. квадратных метров продавец просит 90 млн рублей.

– Независимая входная группа. Здание в хорошем состоянии. Все коммуникации исправны и регулярно обслуживаются. Материал стен – кирпич, – указано в объявлении.

Причина продажи не называется. «Омск-информ» весной делал репортаж об этом здании, которое внутри выглядит как картинка из хоррора.

В этой локации до последнего времени было обустроено своеобразное арт-пространство с концептуальным наполнением: фотостудии, мастерские, площадки под квесты и даже театральная студия «Заново!». Куда съедут эти заведения после продажи, неизвестно.