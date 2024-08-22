Прокуратура считает, что компания ТГК-11 не ликвидировала последствия пользования Новоалександровскими недрами.

«Омск-информ» продолжает разбираться в претензиях омского межрайонного природоохранного прокурора Антона Шельманова к ТГК-11. Руководитель ресурсоснабжающей компании Олег Хилько 16 августа получил объемное представление от надзорного ведомства.

Ранее подробно описывались нарушения, выявленные при устройстве золоотвала ТЭЦ-5, ставшие причиной подтопления дач в микрорайоне Осташково. Природоохранная прокуратура также обратила внимание на неисправный электрофильтр котлоагрегата № 2, некорректную работу которого игнорировали ответственные лица станции.

Как оказалось, ТГК-11 также нарушила законодательство о недрах, добывая глину на Новоалександровском участке недр в Советском округе Омска. У компании была лицензия на разведку и добычу песчано-глинистого сырья с 31 июля 2008 года до 31 декабря 2017 года. По истечении срока пользования природным ресурсом владелец разрешения должен был в течение года разработать план ликвидационных мероприятий.

– В нарушение федерального законодательства Обществом после истечения срока действия лицензии на право пользования недрами, то есть после 31 декабря 2017 года, не выполнена обязанность по ликвидации или консервации горных выработок, боровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, – указано в представлении прокуратуры. – Представители ТГК-11 не обращались в Минприроды и в Сибирское управление Ростехнадзора для подписания акта о ликвидации или консервации.

Поскольку все это не выполнялось, по мнению Омского межрайонного природоохранного прокурора, была создана угроза здоровью людей и охране окружающей среды. Надзорное ведомство планирует рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, допустивших эти нарушения.