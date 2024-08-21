Эксплуатация электрофильтра котлоагрегата № 2 производилась с отклонениями показателей работы. Это могло привести к нанесению вреда экологии.

Стали известны новые подробности претензий межрайонного природоохранного прокурора Антона Шельманова к работе ТГК-11. Соответствующее представление 16 августа получил генеральный директор компании Олег Хилько. Ранее сообщалось о выявленных нарушениях в работе золоотвала при ТЭЦ-5, что привело к подтоплению дач в Осташково.

Как явствует из документа, это не единственное нарушение на подконтрольной предприятию ТЭЦ-5. Проверка надзорного ведомства выявила некорректную работу котлоагрегата № 2. Нарушения не устранялись.

– Проверкой установлено, что 10 июня 2024 года эксплуатация электрофильтра котлоагрегата № 2 производилась с отклонениями показателей работы ГОУ, поскольку было допущено снижение напряжения до 0,9 кВ при допустимом значении не ниже 10 кВ. Вместе с тем должностными лицами ТЭЦ-5 мероприятия по устранению обнаруженных неисправностей не проводились, о чем свидетельствует отсутствие записей в соответствующих журналах учета проводимых работ на станции, – говорится в представлении.

Это могло привести к негативному воздействию на окружающую среду. Подобная ситуация, по данным ведомства, имела место в январе 2023 года, когда абоненты ТЭЦ-5 остались без отопления.

Омская ТЭЦ-5 – самая мощная станция омской энергосистемы, обеспечивает теплом Центральный, Октябрьский и частично Ленинский и Кировский административные округа г. Омска. На ней установлены 8 электрофильтров, которые позволяют очищать дымовые газы при помощи электроэнергии и снижать выбросы в атмосферный воздух. В 2021 году компания заменяла электрофильтр котлоагрегата № 3 за 205 млн рублей.