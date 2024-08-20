18-летняя девушка признала вину.

В полицию обратилась 19-летняя жительница Левобережья. С ее карты было похищено 100 тыс. рублей.

Пострадавшая рассказала, что накануне кражи была на праздновании дня рождения у знакомых. В какой-то момент плохо себя почувствовала и вернулась домой. Подвезти ее до дома вызвалась лучшая подруга. Последняя во время поездки, воспользовавшись беспомощным состоянием приятельницы, взяла телефон и написала сообщение знакомому. Спустя некоторое время омичка обнаружила списание 100 тыс. рублей на незнакомый ей счет.

На допросе лучшая подруга «раскололась». 18-летняя девушка призналась, что знала банковские и телефонные пароли потерпевшей. Она не удержалась от возможности обогатиться за счет подруги и перевела деньги. Похищенное она потратила на продукты, спиртное, поездку в Называевский район, погашение долга и на покупку мобильного телефона.

Злоумышленница свою вину признала полностью, раскаялась в содеянном и готова в ближайшее время возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Следователем отдела полиции № 2 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета). Вероятно, теперь уже бывшей подруге грозит до 6 лет.

Ранее «Омск-информ» сообщал о том, что число преступлений среди подростков растет. В частности, по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 27,9 %.