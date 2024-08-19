По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 27,9 %.

Прокуратура Омской области опубликовала статистику совершенных преступлений за период с января по июль 2024 года.

Оказалось, что за этот период в нашем регионе было совершено 142 случая нарушения закона несовершеннолетними. Это на 27,9 % больше прошлогоднего значения за аналогичный период.

Прокуратура информирует также о групповых преступлениях минувшего периода 2024 года. Было совершено 1227 случаев. Тогда как в прошлом году за аналогичный период их насчитывалось – 997. На 23,1% увеличилось число групповых преступлений в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом.

В ведомстве сообщили и о положительной динамике этого года. Всего в регионе было совершено 12 747 преступлений различной степени тяжести. Это число на 10,7% меньше числа за аналогичный период прошлого года. В частности, вдвое реже стали преступать законы на улицах. Помимо этого, сократилось число преступлений в общественных местах, в состоянии алкогольного опьянения, а также бытовых правонарушений.