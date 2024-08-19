В мэрии Омска рассказали, когда территорию погоста очистят от мусора, а разбитую дорогу заасфальтируют.

В истории с непролазной грязью на Ново-Южном кладбище наметилось позитивное продолжение. Ранее очевидцы жаловались, что дорога к погосту превратилась в болото-колею, а мусор подолгу не убирается. В департаменте городского хозяйства Омска, на балансе которого находится этот объект, заверили, что руководству кладбища поручено очистить от отходов проблемные локации.

– Руководству Ново-южного кладбища дано поручение провести дополнительную очистку санитарных площадок, а также точек несанкционированного складирования отходов от уборки мест захоронения, – уточнили «Омск-информу» в ведомстве.

Горы мусора в управлении объяснили срывом регоператором графиков вывоза ТБО.

Что касается состояния дороги, то на новых снимках она чудесным образом преобразилась. По данным департамента городского хозяйства, в весенне-летний период неоднократно проводились грейдирование и подсыпка дорог щебнем и гранулятом. Грейдирование представляет собой выравнивание дорожного покрытия с целью получения нужного профиля и уклона.

В плохом состоянии дороги обвинили непрекращающиеся осадки. Привести подъезд к захоронениям в порядок обещают к осени.

– На прошлой неделе также выполнялись отсыпка инертными материалами и выравнивание основных проездов. Осенью при выделении бюджетных ассигнований будет проведено асфальтирование грунтовых дорог Ново-южного кладбища, – заключили в департаменте.

«Омск-информ» продолжит следить за развитием ситуации на объекте.