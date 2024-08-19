На Ново-Южном погосте невозможно пробираться к захоронениям из-за отсутствия дороги – ее размесило в одну сплошную колею.

Омские пользователи соцсетей разместили снимки состояния дороги на Ново-Южном кладбище по Черлакскому тракту. Судя по фото, там образовались непролазные колеи, погост буквально утопает в грязи. С уборкой мусора тоже проблемы.

– Вот такую ситуацию можно наблюдать на Ново-Южном кладбище. Все лето дороги на аллеях в таком состоянии, проехать невозможно, пройти пешком тем более, – рассказал автор поста в соцсетях. – Неужели нет в нашем городе тех, кто отвечает за состояние кладбищ? Мусор не вывозят, всегда мусорки переполнены, доходит до того, что мусор вокруг разбросан.

Другие горожане рассказали, что две недели назад с трудом похоронили родственника – катафалк не сразу смог проехать по грязи. И людям пришлось идти по соседней аллее.

– Спасибо, что катафалк хоть с трудом проехал, иначе пришлось бы нести гроб на своих руках. В этом году практически все залито и заросло травой, за 20 лет впервые трава выше человека, – отметили очевидцы.

РИА «Омск-информ» обязательно выяснит ситуацию по этому кладбищу в ближайшее время.