Ранее ей присудили звание «Первая в мире женщина-пилот вертолета МИ-38».

Появились новые подробности о вертолетчице Милане Смердовой. Ранее сообщалось, что она попала в Книгу рекордов России как первая в мире женщина- пилот вертолета МИ-38.

Милана в 2020 году окончила Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского. Девушка получила специализацию пилот, проучившись в течение двух лет. Несмотря на 26-летний возраст, у девушки в копилке летного стажа уже 4 года.

Также Смердова поделилась, что столкнулась со стереотипами в восприятии девушек-пилотов еще на этапе обучения.

– Если мы откроем сейчас статьи в интернете, где упоминаются любые девушки из авиакомпании, будь то пилоты вертолетов или самолетов, найдутся люди, которые будут писать гадости. То, что они не полетят, – еще самое легкое. Я бы не сказала, что я обижалась. Было неприятно, приводит слова Миланы Смердовой издание «Трамплин». – Даже в колледже такое встречалось. У нас было два преподавателя, которые могли себе позволить высказываться о девушках некорректно, что им здесь не место. Обид никаких не было. Просто покручу у виска и пойду дальше. Я никому ничего доказывать не собираюсь, только если себе.

Часть представительниц прекрасного пола это останавливает. Милана порекомендовала девушкам больше прислушиваться к своим целям и желаниям, а не к мнению диванных критиков, которых много. Она считает, что каждый способен выбрать дело по душе, вне зависимости от того, девушка ты или парень.

– Не женское дело, девушкам нельзя сюда идти – это полный бред. Я же тут работаю, работают другие девушки. Каждый человек должен заниматься своим делом, независимо от гендера, – добавила первая в мире женщина-пилот Ми-8.

«Омск-информ» писал о том, что в «Авиации Колымы» уроженка Омска 2,5 года работает в должности второго пилота. Милана побывала в самых труднодоступных уголках Колымы: доставляла сотрудников авиалесоохраны к местам локализации пожаров, медиков к пациентам в отдаленных поселениях, группы туристов в заповедные уголки края.