Милана Смердова окончила омское летное учебное заведение четыре года назад.

26-летняя выпускница омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А. В. Ляпидевского Милана Смердова попала в Книгу рекордов России. Она зафиксирована как единственная женщина, водитель вертолета Ми-38 в мире.

Девушка окончила омское летное учебное заведение в 2020 году. Ее летный стаж составляет четыре года. В «Авиации Колымы» она 2,5 года работает в должности второго пилота. Она побывала в самых труднодоступных уголках Колымы: доставляла сотрудников авиалесоохраны к местам локализации пожаров, медиков к пациентам в отдаленных поселениях, группы туристов в заповедные уголки края.

В компании и сообщили об очередном достижении Миланы Смердовой. Рекордсмен с теплотой вспоминает обучение в омском колледже.

– В колледже учиться было очень интересно. Особенно всегда ждала практические занятия. Первый экзамен сдавала на вертолете Bell 407 – было волнительно, хотя с Ми-8 не сравнить, – рассказывала пилот местным СМИ. – В потоке нас было девять девушек из 110 студентов, а до окончания колледжа дошли восемь. Тем не менее не считаю свою профессию мужской. Я вообще профессии не делю на мужские и женские: есть и мужчины – отличные кондитеры, и женщины, которые ловко переберут двигатель.

Год назад Смердову наградили как единственную девушку-пилота в Магаданской области.