Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Рекорд омича по наибольшей длине банного веника так и остается не побитым

Опубликован топ самых абсурдных рекордов России, которые установили мужчины.

8 марта Life.ru вспоминает абсурдные рекорды, которые были установлены мужчинам. В этом списке и шашлык длиннее четырех футбольных полей, и кулеш на 180 литров, и 213 одновременно парящихся мужчин. Которым бы пригодилось достижение омича Оганеса Оваканяна, создавшего березовый веник длиной почти два с половиной метра.

– Это примерно высота баскетбольного кольца! – пишет Life.ru. – Попариться таким веником точно не получится: придется стоять в трех метрах от человека, чтобы дотянуться до спины. Скорее всего, это была чистая затея ради рекорда. Но представьте, сколько веток пришлось собрать и связать!

В издании отметили, что обычный банный веник редко превышает полметра. Кстати, рекорд до сих пор не побит, а его установили в 2016 году.

·Общество

Рекорд омича по наибольшей длине банного веника так и остается не побитым

Опубликован топ самых абсурдных рекордов России, которые установили мужчины.

8 марта Life.ru вспоминает абсурдные рекорды, которые были установлены мужчинам. В этом списке и шашлык длиннее четырех футбольных полей, и кулеш на 180 литров, и 213 одновременно парящихся мужчин. Которым бы пригодилось достижение омича Оганеса Оваканяна, создавшего березовый веник длиной почти два с половиной метра.

– Это примерно высота баскетбольного кольца! – пишет Life.ru. – Попариться таким веником точно не получится: придется стоять в трех метрах от человека, чтобы дотянуться до спины. Скорее всего, это была чистая затея ради рекорда. Но представьте, сколько веток пришлось собрать и связать!

В издании отметили, что обычный банный веник редко превышает полметра. Кстати, рекорд до сих пор не побит, а его установили в 2016 году.