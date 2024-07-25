Омск-Информ
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·Общество

Шефы приняли участие в изготовлении огромной порции жареного куриного мяса. Действо проходило на набережной в Тюмени.

На набережной в Тюмени повара приготовили самый длинный в России шашлык в 438 метров. Омские шефы Максим Клыков (Birliman) и Слава Нестеров (Birliman Grill) приняли участие в изготовлении этого блюда из мяса курицы.

Всего было сформировано 22 команды по 20 человек, каждой из которых руководил опытный шеф-повар. Повара готовились к мероприятию несколько месяцев, а мясо пришлось мариновать двое суток.

В итоге главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зарегистрировал рекорд, а приготовленное мясо раздали тюменцам бесплатно.

·Общество

Шефы приняли участие в изготовлении огромной порции жареного куриного мяса. Действо проходило на набережной в Тюмени.

На набережной в Тюмени повара приготовили самый длинный в России шашлык в 438 метров. Омские шефы Максим Клыков (Birliman) и Слава Нестеров (Birliman Grill) приняли участие в изготовлении этого блюда из мяса курицы.

Всего было сформировано 22 команды по 20 человек, каждой из которых руководил опытный шеф-повар. Повара готовились к мероприятию несколько месяцев, а мясо пришлось мариновать двое суток.

В итоге главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко официально зарегистрировал рекорд, а приготовленное мясо раздали тюменцам бесплатно.