Омск-Информ
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·Общество

Анатолий Коненко нанес на рисовое зерно агитационный лозунг «За Путина». 
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал новую работу. Он нанес на рисовое зерно агитационный лозунг «За Путина». Размер зернышка составил всего 4,1Х0,9 мм.
Работа Коненко была размещена на стенде Омской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Произведение омича вновь занесли в Книгу рекордов России как самый маленький агитационный лозунг.
Все желающие могут посмотреть его работу на стенде Омской области. 31 января туда планируют добавить Сертификат Книги рекордов России, который подтвердит внесение нового рекорда в книгу.
·Общество

Анатолий Коненко нанес на рисовое зерно агитационный лозунг «За Путина». 
Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко создал новую работу. Он нанес на рисовое зерно агитационный лозунг «За Путина». Размер зернышка составил всего 4,1Х0,9 мм.
Работа Коненко была размещена на стенде Омской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Произведение омича вновь занесли в Книгу рекордов России как самый маленький агитационный лозунг.
Все желающие могут посмотреть его работу на стенде Омской области. 31 января туда планируют добавить Сертификат Книги рекордов России, который подтвердит внесение нового рекорда в книгу.