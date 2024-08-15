Омск-Информ
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·Спорт

Он будет работать с клубными реабилитологами в течение месяца.
Легионер омского «Авангарда Рид Буше прошел медицинское обследование после травмы. Как сообщили в пресс-сужбе хоккейного клуба, восстановление нападающего займет около месяца.
– По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами, – добавили в ХК «Авангард».
Напомним, 12 августа во время товарищеского матча между «Авангардом» и минским «Динамо» Буше столкнулся с другим игроком упал на его конек бедром. После этого он вернулся на скамью запасных и на лед больше не вышел. По словам главного тренера Сергея Звягина, сначала Буше думал, что у него просто ушиб.
Отметим, что ранее нападающий Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия. Из-за этой травмы он может пропустить полгода игр.
·Спорт

Он будет работать с клубными реабилитологами в течение месяца.
Легионер омского «Авангарда Рид Буше прошел медицинское обследование после травмы. Как сообщили в пресс-сужбе хоккейного клуба, восстановление нападающего займет около месяца.
– По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами, – добавили в ХК «Авангард».
Напомним, 12 августа во время товарищеского матча между «Авангардом» и минским «Динамо» Буше столкнулся с другим игроком упал на его конек бедром. После этого он вернулся на скамью запасных и на лед больше не вышел. По словам главного тренера Сергея Звягина, сначала Буше думал, что у него просто ушиб.
Отметим, что ранее нападающий Владимир Ткачев получил разрыв ахиллова сухожилия. Из-за этой травмы он может пропустить полгода игр.