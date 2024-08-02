Омск-Информ
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·Спорт

Клуб рассчитывает на быстрое восстановление своего лидера и не собирается искать ему замену.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов сообщил, что клуб не будет помещать в список травмированных игроков своего лидера Владимира Ткачева. Нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия и может пропустить полгода. Курьянов считает, что он восстановится гораздо быстрее.

– Мы точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждем Ткачева, – цитирует генменеджера «ястребов» портал «Чемпионат».

Он также добавил, что клуб не будет искать замену Ткачеву, в том числе среди легионеров.

·Спорт

Клуб рассчитывает на быстрое восстановление своего лидера и не собирается искать ему замену.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов сообщил, что клуб не будет помещать в список травмированных игроков своего лидера Владимира Ткачева. Нападающий получил разрыв ахиллова сухожилия и может пропустить полгода. Курьянов считает, что он восстановится гораздо быстрее.

– Мы точно знаем, что он выйдет. И выйдет гораздо раньше, чем многие скептики написали. Так что мы ждем Ткачева, – цитирует генменеджера «ястребов» портал «Чемпионат».

Он также добавил, что клуб не будет искать замену Ткачеву, в том числе среди легионеров.