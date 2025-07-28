Экс-форвард «Авангарда» снизил денежные аппетиты вдвое.

Зарплата бывшего нападающего омского «Авангарда» Владимира Ткачева в первый сезон в магнитогорском «Металлурге» составит 65 млн рублей, об этом сообщает телеграм-канал «Штаб хоккеиста». По сравнению с тем, что он получал в Омске, она в два раза меньше. В «ястребах» зарплата форварда по контракту равнялась 120 млн рублей.

– Данная ситуация отчетливо говорит о том, что уход из «Авангарда» был точно не из-за денег. Форвард был готов двигаться вниз, но Ги Буше его просто невзлюбил. Будет забавно, когда Ткачев вернется в Омск и вернет должок команде в виде заброшенных шайб, – иронизирует автор телеграм-канала.

Напомним, что сегодня, 28 июля, хоккейный клуб «Металлург» официально заявил о подписании контракта с нападающим Владимиром Ткачевым. Соглашение рассчитано на два года, то есть до конца сезона 2026/2027 гг.