Омск-Информ
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·Общество

Сооружение оперативно привели в порядок.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, похоже, не стали дожидаться следующего лета и оперативно почистили покрытие на Музыкальном фонтане.

Ранее сообщалось, что власти после критики горожан пообещали очистить грязь, тину и плесень следующим летом. И объяснили ужасное состояние сооружения, покрытого каким-то налетом, износом краски.

Судя по снимкам в телеграм-канале «Аварийный Омск», в управлении изыскали ресурс и привели визитную карточку Омска в надлежащий вид, просто очистив водяными струями поверхность от черной плесени. И дело оказалось не в износе краски. 

·Общество

Сооружение оперативно привели в порядок.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска, похоже, не стали дожидаться следующего лета и оперативно почистили покрытие на Музыкальном фонтане.

Ранее сообщалось, что власти после критики горожан пообещали очистить грязь, тину и плесень следующим летом. И объяснили ужасное состояние сооружения, покрытого каким-то налетом, износом краски.

Судя по снимкам в телеграм-канале «Аварийный Омск», в управлении изыскали ресурс и привели визитную карточку Омска в надлежащий вид, просто очистив водяными струями поверхность от черной плесени. И дело оказалось не в износе краски. 