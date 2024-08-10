Сооружение приведут в порядок следующим летом.

В Управлении дорожного хозяйства и благоустройства Омска отреагировали на критику омичей состояния фонтана у Музыкального театра. В соцсетях подписчики обратили внимание, что на сооружении образовались грязь, тина и плесень.

В ведомстве связали такой неприглядный вид с облупившейся краской.

– В последнее время грязь на нем скапливается гораздо быстрее из-за износа краски, – пояснили в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства.

Следующим летом фонтан обновят, так как покраска требует много времени на просыхание.