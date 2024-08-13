Продавец объекта намерен вложиться в другой бизнес. И потому хочет поскорее реализовать точку.

Появились новые подробности продажи семейного катка у ТЦ «Фестиваль», работавшего с декабря 2022 года. Ранее сообщалось, что продавец готов реализовать здание вместе со всем содержимым за 8 млн рублей. Позже директор торгового центра Елена Леонова пояснила, что на продажу выставлено только оборудование.

Покупателю достанутся коньки для 200 посетителей, ограждение для катка, гирлянды, музыкальные колонки, пропускная система по QR-кодам, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка, станок для заточки коньков, барная стойка под кофейню, система видеонаблюдения и другое.

В беседе с «Омск-информом» владелец объекта Владимир рассказал, что продает бизнес «под ключ».

– Персонал не продаю. Но сотрудники, которые работали со мной со времени открытия катка, готовы продолжить трудиться в новом сезоне. Оборудование реализую все, вплоть до машины для заливки льда, – пояснил предприниматель. – Каток абсолютно рентабельный.

Бизнесмен надеется оперативно продать каток и вложить средства в другой вид деятельности. При этом он не покидает город.

– Думаю заняться арендой помещений. Это наиболее выгодный бизнес, – не скрывает намерений Владимир. – Я никуда не уезжаю. Остаюсь работать в Омске. Просто планирую развиваться в другом направлении.

Владелец катка добавил, что пока потенциальные покупатели не заявляли своих притязаний на этот объект.