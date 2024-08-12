За бизнес предложена цена в 8 миллионов.

На сайте Avito опубликовали предложение о продаже семейного катка рядом с ТЦ «Фестиваль».

В объявлении указано, что площaдь здaния составляет 120 квадратных метров, а сам земельный участок – в аренде. Новому владельцу помимо объекта достанутся также коньки для 200 посетителей, ограждение для катка, гирлянды, музыкальные колонки, пропускная система по Qr-соd, кассовое оборудование, инвентарь для уборки катка, станок для заточки коньков, барная стойка под кофейню, система видеонаблюдения, автомобиль ВИС для заливки катка и другое.

Стоимость готового бизнеса – 8 млн рублей. В комментарии корреспонденту «Омск информа» директор ТЦ «Фестиваль» Елена Леонова уточнила, что с собственником катка у нее заключен недолгосрочный договор аренды. И продает он только оборудование.

- Предприниматель продает только оборудование. О реализации павильона речи не идет, - пояснила редакции директор торгового центра.

Напомним, что семейный каток у ТЦ «Фестиваль» появился в конце декабря 2022 года.