Омск-Информ
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·Общество

Это произойдет уже через пару месяцев.
В министерстве строительства Омской области рассказали, когда вывеска «Радость» вернется на свое место. По данным ведомства, это случится в октябре.
Напомним, это будет уже не совсем та «Радость», что раньше. Идентичную вывеску изготовят из современных материалов и установят вместо старой, которая не подлежит реставрации.
·Общество

Это произойдет уже через пару месяцев.
В министерстве строительства Омской области рассказали, когда вывеска «Радость» вернется на свое место. По данным ведомства, это случится в октябре.
Напомним, это будет уже не совсем та «Радость», что раньше. Идентичную вывеску изготовят из современных материалов и установят вместо старой, которая не подлежит реставрации.