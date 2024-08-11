Хоккеист уверяет, что остался в Омске не из-за больших денег. Контракт, по его словам, остался тем же.

Лидер омского «Авангарда» Владимир Ткачев рассказал о подписании нового контракта с клубом. В это межсезонье он заключил с «ястребами» соглашение на пять лет и получит по этому контракту 600 млн рублей.

Как уверяет хоккеист, он решил остаться в КХЛ не из-за денег.

– У меня контракт остался тем же — просто часть зарплаты перевели из бонусов в оклад. Пошел навстречу клубу в этом переподписании. Решил, что дома я нужнее, – сказал Ткачев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Судя по всему в НХЛ форвард больше не собирается.

– Тот опыт, который у меня был в Северной Америке, пошел мне только на пользу. Это тоже было хорошее время, – подчеркнул Владимир Ткачев.

В настоящее время он проходит восстановление после тяжелой травмы. Во время беговой тренировки хоккеист получил разрыв ахиллова сухожилия. Он рассчитывает вернуться в строй в декабре.