По словам лидера «Авангарда», ему первый раз в жизни делали операцию под наркозом.

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачев рассказал, как в межсезонье получил тяжелую травму – разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего может пропустить до полугода. Как отметил форвард, он до конца надеялся, что удастся избежать худшего.

Все произошло во время беговой тренировки. Ткачев решил дополнительно сделать два подхода с ускорением и на втором почувствовал боль в ноге.

– Конечно, я был в шоке. Не хотел воспринимать, что получил травму. До конца надеялся, что ее нет, – заявил Ткачев в интервью «Спорт-Экспрессу». – Когда приехал в больницу, доктор сказал, что 95 процентов, что это разрыв, еще перед МРТ. Верил в эти пять процентов, что обойдется. Ставил для себя большие цели на этот сезон...

Игроку, по его словам, впервые в жизни делали операцию под наркозом. Вмешательство врачей прошло успешно. В ближайший вторник, 13 августа, хоккеиста ждет УЗИ, после которого станут понятны сроки восстановления.

– Пока прохожу лечение в Москве. К началу предсезонного турнира в Омске прилечу туда, и мной будут заниматься врачи «Авангарда». Дальше не буду загадывать, – заключил игрок.

Ранее появилась информация, что Ткачев может вернуться в состав «ястребов» уже в декабре. Клуб не стал экстренно искать ему замену – в межсезонье «Авангард» переподписал контракт со своим лидером. Новое соглашение рассчитано на пять лет.