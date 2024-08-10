Омск-Информ
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·Происшествия

Страшные находки происходили на протяжении всего двух дней.

8 и 9 августа в Исилькульском и Любинском районах сотрудники пожарно-спасательной службы провели поисково-спасательные операции. Обнаружены тела четырех утонувших.

Ранее сообщалось, что прогулка на лодке по Иртышу в Новотроицком сельском поселении закончилась трагедией: трое участников водного путешествия утонули.

Спасатели призывают купаться в специально оборудованных местах и быть осторожными во время отдыха на воде.

·Происшествия

Страшные находки происходили на протяжении всего двух дней.

8 и 9 августа в Исилькульском и Любинском районах сотрудники пожарно-спасательной службы провели поисково-спасательные операции. Обнаружены тела четырех утонувших.

Ранее сообщалось, что прогулка на лодке по Иртышу в Новотроицком сельском поселении закончилась трагедией: трое участников водного путешествия утонули.

Спасатели призывают купаться в специально оборудованных местах и быть осторожными во время отдыха на воде.