Выживший сообщил об инциденте в полицию.

Вчера, 8 августа, на территории Новотроицкого сельского поселения в Омском районе перевернулась моторная лодка, на борту которой было четыре человека. Один из них был судоводителем, а остальные – пассажирами.

– В результате инцидента три человека не смогли добраться до берега. Обстоятельства и причины события устанавливаются, - уточнили в Омской транспортной прокуратуре.

В ведомстве также сообщили о том, что инцидент произошел на Иртыше в районе песчаного карьера рядом с селом Китайлы.

Прокуратурой было установлено, что минувшей ночью компания отправилась кататься. На борту находились: 24-летний и 38-летний мужчины, две женщины: 31 и 43 лет. В результате смог доплыть до берега только 38-летний мужчина, который сообщил о трагедии в полицию.